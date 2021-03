Friuli Venezia Giulia, un “tesoro da scoprire” per i turisti tedeschi (Di venerdì 12 marzo 2021) La regione ha partecipato alla fiera berlinese Itb presentando le bellezze del territorio in una conferenza stampa virtuale in cui è stata definita una destinazione sicura e con grande potenziale per gli ospiti di Austria e Germania Villa Chiozza di Cervignano del Friuli, 11 marzo 2021 – Spazi aperti, meta sostenibile e sicura, mix di cultura, natura ed enogastronomia, con la possibilità di scoprire un territorio attraverso diverse attività ed esperienze autentiche adatte al turismo lento. “Undiscovered treasure”, un tesoro da scoprire: così ha definito il Friuli Venezia Giulia Oliver Graue, capo redattore della testata tedesca “BizTravel” e testimonial d’eccezione che questa mattina ha partecipato, come ospite, alla conferenza stampa in inglese organizzata da ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 marzo 2021) La regione ha partecipato alla fiera berlinese Itb presentando le bellezze del territorio in una conferenza stampa virtuale in cui è stata definita una destinazione sicura e con grande potenziale per gli ospiti di Austria e Germania Villa Chiozza di Cervignano del, 11 marzo 2021 – Spazi aperti, meta sostenibile e sicura, mix di cultura, natura ed enogastronomia, con la possibilità diun territorio attraverso diverse attività ed esperienze autentiche adatte al turismo lento. “Undiscovered treasure”, unda: così ha definito ilOliver Graue, capo redattore della testata tedesca “BizTravel” e testimonial d’eccezione che questa mattina ha partecipato, come ospite, alla conferenza stampa in inglese organizzata da ...

