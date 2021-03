Crash Crash Bandicoot 4: It's About Time - recensione (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nostro Riccardo Cantù recensì la versione PlayStation 4 di Crash Bandicoot: It's About Time lo scorso ottobre, assegnandogli un prestigioso (e meritato) voto di eccellenza e affermando che si trattava non solo di "uno dei migliori platform della generazione ma anche uno dei migliori esponenti della serie che siano mai apparsi sul mercato". Mica male! Lo abbiamo atteso a lungo ma la nostra pazienza è stata in effetti ripagata da un titolo ispirato, divertente, giustamente impegnativo e generosissimo in termini di contenuti. Toys for Bob è riuscita nell'impresa di realizzare una campagna single-player praticamente perfetta, adatta sia ai neofiti che ai platformer più navigati, affiancandogli una componente multiplayer non particolarmente massiccia ma dannatamente divertente. Tecnicamente la versione ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 12 marzo 2021) Il nostro Riccardo Cantù recensì la versione PlayStation 4 di: It'slo scorso ottobre, assegnandogli un prestigioso (e meritato) voto di eccellenza e affermando che si trattava non solo di "uno dei migliori platform della generazione ma anche uno dei migliori esponenti della serie che siano mai apparsi sul mercato". Mica male! Lo abbiamo atteso a lungo ma la nostra pazienza è stata in effetti ripagata da un titolo ispirato, divertente, giustamente impegnativo e generosissimo in termini di contenuti. Toys for Bob è riuscita nell'impresa di realizzare una campagna single-player praticamente perfetta, adatta sia ai neofiti che ai platformer più navigati, affiancandogli una componente multiplayer non particolarmente massiccia ma dannatamente divertente. Tecnicamente la versione ...

Il nuovo capitolo di Crash Bandicoot in arrivo su Android e iPhone Wired Italia PlayStation Store: Crash Bandicoot 4 e Monster Energy Supercross 4 Aggiornamento essenziale per il PlayStation Store, che vede l'arrivo della versione next-gen di Crash Bandicoot 4: It's About Time e Monster Energy Supercross 4.. PlayStation Store dà il benvenuto ...

Crash Bandicoot 4: It's About Time - L'analisi della versione next-gen! PlayStation sprint. Parliamo delle caratteristiche esclusive della versione PlayStation 5. Adesso Crash Bandicoot è entrato nel suo venticinquesimo anno di età e Activision vuole festeggiarlo. La vers ...

