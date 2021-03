Advertising

Piovegovernolad : ??L'ALLARME DELLO PSICANALISTA ?? - GiorgioPitzalis : Covid, psicanalista Lucattini: 'Boom fobie tra adolescenti e molti sfidano virus' - Giornaleditalia : Covid: psicanalista Lucattini, 'boom fobie tra adolescenti e molti sfidano virus' - lifestyleblogit : Covid, psicanalista Lucattini: 'Boom fobie tra adolescenti e molti sfidano virus' - - StraNotizie : Covid, psicanalista Lucattini: 'Boom fobie tra adolescenti e molti sfidano virus' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid psicanalista

Adnkronos

A tracciare il quadro è Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) nel corso dell'incontro on line 'L'impattosugli adolescenti risvolti ...A tracciare il quadro è Adelia Lucattini, psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana (Spi) nel corso dell'incontro on line "L'impattosugli adolescenti risvolti ...Roma, 11 mar. (Adnkronos Salute) - Cresce il disagio degli adolescenti per l'impatto della pandemia. E "le terapie integrative sono una grande risorsa perché - escluse situazioni molto specifiche che ...Roma, 12 mar. (Adnkronos Salute) - Fobie che portano ad avere paura di andare a scuola, a non uscire di casa, a lavarsi continuamente le mani. O ai cosidetti comportamenti 'controfobici', ovvero adott ...