Covid, dal 15 marzo mezza Italia in zona rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero, passano in area rossa le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area rossa. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. E’ in corso una verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15. Secondo quanto si apprende da fonti del ministero, passano in areale Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise che restano in area. Tutte le altre Regioni saranno in area arancione per gli effetti del decreto legge approvato stamane. E’ in corso una verifica sui dati della Basilicata. La sola Sardegna resta in area bianca.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

