CIR, nel 2020 ricavi in calo dell’8% e utile a 16,3 milioni. Niente dividendo (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – CIR, holding della famiglia De Benedetti quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi in calo dell’8,3% a 1.834,8 milioni di euro e un EBITDA di 227 milioni, rispetto ai 274,8 milioni del 2019. L’utile netto si è attestato a 16,3 milioni di euro. La società ha registrato una riduzione dell’indebitamento netto consolidato ante IFRS 16 a 100 milioni di euro (227,6 milioni nel 2019) grazie alle operazioni straordinarie realizzate nell’anno e una posizione finanziaria netta della capogruppo positiva per 391,7 milioni di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2019 (296,2 milioni). Nel 2020, i ricavi della controllata KOS ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – CIR, holding della famiglia De Benedetti quotata sull’MTA di Borsa Italiana, ha chiuso ilconindell’8,3% a 1.834,8di euro e un EBITDA di 227, rispetto ai 274,8del 2019. L’netto si è attestato a 16,3di euro. La società ha registrato una riduzione dell’indebitamento netto consolidato ante IFRS 16 a 100di euro (227,6nel 2019) grazie alle operazioni straordinarie realizzate nell’anno e una posizione finanziaria netta della capogruppo positiva per 391,7di euro, in aumento rispetto al 31 dicembre 2019 (296,2). Nel, idella controllata KOS ...

Advertising

L2MS_ : RT @CIRally: ?? Shakedown in corso al @cioccorally ??16:20 Start e #SuperPoerstage alle 16:30 in diretta integrale su ACI Sport TV, sulle pag… - CIRally : ?? Shakedown in corso al @cioccorally ??16:20 Start e #SuperPoerstage alle 16:30 in diretta integrale su ACI Sport TV… - rally_timing : Suzuki Rally Cup, si parte dal Ciocco: ecco i protagonisti della nuova stagione. In 17 al via nel primo round #CIR… - motorionline : Rachele Somaschini si appresta a vivere la sua stagione 2021 nel CIR Terra, ma il Covid rappresenta un rischio ulte… - rallyssimo : Una bella chiacchierata a tutto tondo con Giandomenico Basso poco prima del via della sua stagione nel CIR -