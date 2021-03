Chi è Max Collini? Voce degli Offlaga Disco Pax (Di venerdì 12 marzo 2021) Per buona parte del pubblico questo nome sarà nuovo, eppure Max Collini, classe 1967, emiliano di origine, è uno di quegli artisti formatosi sulla gavetta nel mondo “dell’underground” se così possiamo definirlo e dell’Indie italiano, (lasciatemelo dire, prima che l’indie diventasse indie). (Screenshot video Propaganda Live, La7, Max Collini)Max Collini è stato dal 2003 al 2014 la principale Voce e autore dei testi del gruppo Offlaga Disco Pax, un collettivo che gli stessi componenti hanno classificato in diverse interviste come “neosensibilista contrario alla democrazia nei sentimenti” dalle sonorità new wave ed elettroniche. Il gruppo si sciolse nel 2014 a causa della dolorosissima perdita di Enrico Fontanelli, annunciata dai due componenti rimasti in un post su Facebook, dopo la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) Per buona parte del pubblico questo nome sarà nuovo, eppure Max, classe 1967, emiliano di origine, è uno di quegli artisti formatosi sulla gavetta nel mondo “dell’underground” se così possiamo definirlo e dell’Indie italiano, (lasciatemelo dire, prima che l’indie diventasse indie). (Screenshot video Propaganda Live, La7, Max)Maxè stato dal 2003 al 2014 la principalee autore dei testi del gruppoPax, un collettivo che gli stessi componenti hanno classificato in diverse interviste come “neosensibilista contrario alla democrazia nei sentimenti” dalle sonorità new wave ed elettroniche. Il gruppo si sciolse nel 2014 a causa della dolorosissima perdita di Enrico Fontanelli, annunciata dai due componenti rimasti in un post su Facebook, dopo la ...

