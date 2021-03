Casillas e la Carbonero si separano: “Orgogliosi di questi anni, ora strade diverse. Chiediamo…” (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia della loro separazione ha fatto il giro del mondo. Iker Casillas e Sara Carbonero avevano incantato tutti con quel bacio davanti alle telecamere dopo la vittoria del mondiale da parte della Spagna nel 2010 in Sudafrica, ma ora non trovano più margine per continuare la loro storia.La nota giornalista ha affidato al suo profilo Instagram un lungo messaggio da parte di entrambi per chiarire la loro posizione. Queste le loro parole:"Sia io che Iker ci sentiamo enormemente Orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempito di felicità durante tutti questi anni di unione. Oggi il nostro amore di coppia prende strade diverse ma non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere ... Leggi su golssip (Di venerdì 12 marzo 2021) La notizia della loro separazione ha fatto il giro del mondo. Ikere Saraavevano incantato tutti con quel bacio davanti alle telecamere dopo la vittoria del mondiale da parte della Spagna nel 2010 in Sudafrica, ma ora non trovano più margine per continuare la loro storia.La nota giornalista ha affidato al suo profilo Instagram un lungo messaggio da parte di entrambi per chiarire la loro posizione. Queste le loro parole:"Sia io che Iker ci sentiamo enormementedella famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempito di felicità durante tuttidi unione. Oggi il nostro amore di coppia prendema non lontane poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere ...

Advertising

ChiaraaaaT : RT @ilariasays: Ma in che senso Iker Casillas e Sara Carbonero si separano?! ???? - teamvlorelai : Iker Casillas e Sara Carbonero divorziano davvero, poteva andare peggio di così? Non credo. - Cice_Bea : CASILLAS E LA CARBONERO SI SONO LASCIATI?????????? - rossanaver : Ok ragazzi, Iker Casillas e Sara Carbonero si separano. Se non ce la fanno loro, chi? ?????? - FraaaGG : Sara Carbonero e Iker Casillas si sono ufficialmente lasciati. ?????? -