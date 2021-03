(Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – In caduta libera, che si attesta a 6,36, con un calo del 5,07%,negativi presentati ieri sera a mercato chiuso. Attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,115 e successiva a 5,87. Resistenza a 6,52. La società ha chiuso l’eserciziocon una diminuzione dei ricavi del 60% a circa 2 miliardi di euro e un risultato netto in perdita per 479,9 milioni a fronte dell’utile di 205,2 milioni del 2019.ha riformulato le previsioni per il 2021 e per il periodo al 2024. Quest’anno, attende ricavi a 2,4-2,8 miliardi ed un cash flow in un range tra circa -120 e circa -70 milioni.

Advertising

DividendProfit : Autogrill in pesante ribasso dopo conti 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Autogrill pesante

Il Messaggero

ha riformulato le previsioni per il 2021 e per il periodo al 2024. Quest'anno, attende ricavi a 2,4 - 2,8 miliardi ed un cash flow in un range tra circa - 120 e circa - 70 milioni.Il gruppochiude il 2020 in rosso: ricavi a picco di 2 miliardi e un - 60%.la pandemia di Covid, registrata una perdita di 479,9 milioni. Il CEO: 'Obiettivi strategici invariati, si punta a ...(Teleborsa) - In caduta libera Autogrill, che si attesta a 6,36, con un calo del 5,07%, dopo i conti 2020 negativi presentati ieri sera a mercato chiuso. Attesa per il resto della seduta un'estensione ...Hanno occupato la corsia di via Vittorio Veneto, l'arteria principale di attraversamento della città, alle 7.30 del mattino. Volevano rimarcare che loro, un lavoro, al momento non ce l'hanno.