America's cup di vela, Luna Rossa prima vince con una regata perfetta poi sbaglia ed è costretta a soccombere: è 2-2 in finale (Di venerdì 12 marzo 2021) Un passo avanti e uno indietro per Luna Rossa all'America's Cup 2021. L'imbarcazione italiana, infatti, prima ha battuto New Zealand in gara 3 nella notte, poi però in gara 4 è stata costretta a soccombere anche a causa di un errore. Il punteggio di giornata, dunque, si chiude con un 2-2. La situazione, quindi, non cambia anche dopo la seconda giornata di regate ed è la dimostrazione di quanto questa 36a America's Cup sia aperta. Al mattino, prima di uscire in mare, c'era la preoccupazione che il vento non avrebbe soffiato abbastanza deciso. Tuttavia all'ora prevista la brezza termica si è presentata solida, soffiando a 9 nodi tendenti a 10. Attorno al campo c'era il pubblico delle grandi occasioni, centinaia di barche e, ovviamente, tanta tensione.

