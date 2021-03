Al Pacino a Milano per girare “House of Gucci” di Ridley Scott

(Di venerdì 12 marzo 2021) Continuano le riprese sul set milanese del film “of”. Sul set Alnel ruolo di AldoDopo le riprese a Roma e a Gressoney, in Val d’Aosta, il set del film di “of” si è spostato adove in queste ore è arrivato anche Al. Il film narra la storia dell’omicidio più efferato verificatosi nel mondo della moda, quello di Maurizio. Omicidio commissionato dall’ex moglie Patrizia Reggiani nel 1995, per il quale ha scontato una pena di 26 anni di reclusione. A vestire i panni di Patrizia Reggiani è la star Lady Gaga, mentre l’attore Adam Driver è la vittima. Alè il padre Aldo, Camille Cottin è Paola Franchi, che ai tempi dell’omicidio è stata la ...

Advertising

gintonicae : Al Pacino a Milano e io ???? a casa ???? grazie coviddi - LenaMaylen1978 : Lady Gaga e mister Al Pacino, a Milano nel film dell’assassinio Gucci, nessuno ne parla perché lo spessore di loro… - unepifania : non sto bene mi capita con tutti i lavori di adam (marriage story non lo nomino neanche mi fa strano vedere altra g… - Luisann46067727 : RT @Mad18407362: C'è Lady Gaga e Al Pacino a Milano. Stanno girando le scene del film sull'omicidio Gucci. Prima ancora era a Roma. Nessu… - Michela84083117 : RT @Roses86351945: E mentre si assiste al ?? circo di pseudonomi attori....gli attori quelli veri sono a Milano e Como sul set Gucci ..Lady… -

Ultime Notizie dalla rete : Pacino Milano

...Al(nel ruolo di Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) e Camille Cottin (Paola Franchi). Le riprese sono iniziate a febbraio a Roma, per poi spostarsi a, ...Sono questi alcuni commenti degli studenti dell'università Statale dialla notizia che da ...protagonisti Lady Gaga e Adam Driver (con un cast che include però anche altre star come Ale ...Dopo le riprese a Roma e a Gressoney, in Val d’Aosta, il set del film di “House of Gucci” si è spostato a Milano dove in queste ore è arrivato anche Al Pacino. Il film narra la storia dell’omicidio pi ...Lady Gaga a Milano cammina per la Galleria Vittorio Emanuele ... Oltre a Lady Gaga e Adam Driver, il cast stellare include anche Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo ...