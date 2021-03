A 56 anni, Elle Macpherson nuda è una visione (Di venerdì 12 marzo 2021) Alta un metro e 82, con le sue misure da capogiro (92-62-89), Elle Macpherson non risente affatto del passare del tempo. L’ex super modella degli anni Novanta-Duemila, per tutti «The Body», ha da poco pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto bollente, nel quale appare completamente nuda, sdraiata a pancia in giù su un materassino che galleggia in una piscina notturna. Subito i fan si sono scatenati con i complimenti, a partire da Victoria Beckham, la quale ha indirizzato alla splendida Elle Macpherson il messaggio «Hai un aspetto incredibile». Sicuramente l’ottima genetica di Elle fa tantissimo nel suo non risentire dei cambiamenti dell’età, ma va aggiunto che l’ex modella, oggi a capo del brand benessere WelleCo, è una fan dello stile di vita iper salutista, a partire dal divieto di toccare zucchero e alcolici, praticando regolarmente surf, yoga, nuoto e jogging sulla spiaggia. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Alta un metro e 82, con le sue misure da capogiro (92-62-89), Elle Macpherson non risente affatto del passare del tempo. L’ex super modella degli anni Novanta-Duemila, per tutti «The Body», ha da poco pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto bollente, nel quale appare completamente nuda, sdraiata a pancia in giù su un materassino che galleggia in una piscina notturna. Subito i fan si sono scatenati con i complimenti, a partire da Victoria Beckham, la quale ha indirizzato alla splendida Elle Macpherson il messaggio «Hai un aspetto incredibile». Sicuramente l’ottima genetica di Elle fa tantissimo nel suo non risentire dei cambiamenti dell’età, ma va aggiunto che l’ex modella, oggi a capo del brand benessere WelleCo, è una fan dello stile di vita iper salutista, a partire dal divieto di toccare zucchero e alcolici, praticando regolarmente surf, yoga, nuoto e jogging sulla spiaggia.

tuit_elle : @IlMist E pensa che due anni fa c’era la vita! - Elle_o_Nora : @psychup i coma_cose non mi sembrano innovativi però. cioè la loro canzone mi sembra qualcosa che appartiene a un m… - Elle_o_Nora : carote verdura più amata da quando ho iniziato a praticare i cibi solidi anzi per molti anni unica verdura mangiata… - tino_elle : @CottarelliCPI non solo a Roma anche in tanti paesi lombardi c'è degrado e i sindaci se ne fregano. Quando + di 30… - sava_no : Scoperta inquietante. Una donna di 26 anni, scopre un appartamento, togliendo lo specchio della sala da bagno. Elle… -