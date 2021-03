Vaccini | svolta in Danimarca | sospeso Astrazeneca

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il vaccino prodotto daè statoinper via di diverse segnalazioni. Dosi di vaccino(GettyImages)Sono tanti i reclami avvenuti da chi si è, da poco, sottoposto alla campagna vaccinale. Non soltanto in, ma anche in molti altri paesi, si è pensato di mettere sotto la lente di ingrandimento il vaccino di. Il paese scandinavo ha deciso di bloccare tutte le somministrazioni del vaccino in questione. Questo fatto è avvenuto dopo diversi reclami arrivati da alcuni pazienti vaccinati. La problematica principale sembra essere quella di coaguli del sangue, di cui una persona è anche morta. A seguire le precauzioni prese dal governo danese sono stati anche altri due paesi: Norvegia e Islanda. Il 22 marzo, nel paese ...

Il Sole 24 ORE

Una- è convinto - arriverà invece dai. "In Alto Adige la metà degli over 80 ha già ricevuto la prima dose e un quarto addirittura la seconda". Falk prevede perciò un calo della ...Si tratta di una, di un cambiamento di rotta. IL CAMBIO DI PASSO DEGLI USA PER AFFRONTARE LA ... Ed è proprio per iche secondo l'organizzazione di Parigi la Germania e l'Italia, viste le ...PESCARA – “Se a distanza di tre mesi dall’inizio della vaccinazione anti covid, il Governo deve ristrutturare il piano nazionale – a cui le regioni si sono dovute attenere – vuol dire che qualcosa non ...Conftrasporto e ANITA, ok all'iniziativa di Confindustria del vaccino nelle aziende per rafforzare la campagna nazionale. Lombardia apripista nel protocollo ...