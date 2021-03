Un anno fa l’Oms dichiarava la pandemia di Covid-19

Leggi su wired

(Di giovedì 11 marzo 2021) (foto: Yuri B via Pixabay)È passato esattamente un. L’11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)che-19 era diventato una. Lo sfasamento fra il manifestarsi dell’epidemia in Cina e in altri paesi e la dichiarazione delladel(qui il testo pronunciato quell’11 marzo, anche in italiano) non è dovuto a un ritardo delma a un’attenta valutazione che ha tenuto conto dei paesi colpiti oltre alla Cina, del numero di casi e decessi. Oggi, a undall’inizio ufficiale dellaci sono quasi 118 milioni di persone che havuto o hil coronavirus Sars-Cov-2, di cui più di 3 milioni in Italia, e complessivamente 2 milioni e 600mila ...