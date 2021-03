Tronchetti Provera: «Inter e Luna Rossa? Momento di convergenze fortunate che devono durare» (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco Tronchetti Provera, CEO della Pirelli, ha parlato al Corriere della Sera di Inter e Luna Rossa. Le sue parole Marco Tronchetti Provera, CEO della Pirelli, ha parlato sia dell’ottimo Momento dell’Inter sia il testa a testa tra Luna Rossa e New Zeland in America’s Cup. Le sue parole al Corriere della Sera. «Sirena come Conte e Bruni-Spithill attacco a due punte come Lukaku-Lautaro? Sono tutti campioni che ho la fortuna di collegare alle mie grandi passioni sportive. Siamo in un Momento di convergenze fortunate, però devono durare. Faccio gli scongiuri. In mesi così orribili poter vedere una barca con cuore e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Marco, CEO della Pirelli, ha parlato al Corriere della Sera di. Le sue parole Marco, CEO della Pirelli, ha parlato sia dell’ottimodell’sia il testa a testa trae New Zeland in America’s Cup. Le sue parole al Corriere della Sera. «Sirena come Conte e Bruni-Spithill attacco a due punte come Lukaku-Lautaro? Sono tutti campioni che ho la fortuna di collegare alle mie grandi passioni sportive. Siamo in undi, però. Faccio gli scongiuri. In mesi così orribili poter vedere una barca con cuore e ...

Advertising

FcInterNewsit : Tronchetti Provera: 'Inter e Luna Rossa, convergenze fortunate che però devono durare' - fcin1908it : Tronchetti Provera: “Sirena come Conte, Bruni-Spithill come Lukaku-Lautaro” - Italpress : Tronchetti Provera “Luna Rossa alla pari con i Kiwi” - infoitsport : Luna Rossa, Tronchetti Provera: «In Coppa America belli e alla pari con New Zealand» - sportli26181512 : Tronchetti Provera: 'Scudetto? Buona notizia che Inter e Milan siano in testa poi...': Marco Tronchetti Provera, ad… -