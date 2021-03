Simone Rocha X H&M, la nuova collezione è una poesia (Di giovedì 11 marzo 2021) Già da tempo si parlava della nuova collezione di H&M in collaborazione con la stilista irlandese Simone Rocha. La collezione è disponibile da oggi, 11 marzo 2021, in tutti gli store online del brand svedese e la campagna realizzata ad hoc è una bellissima poesia. A causa dei tempi che corrono, il brand svedese ha deciso di puntare tutto sul digitale rinunciando quindi ad un lancio negli store fisici. La presentazione è stata realizzata con tantissima creatività, partendo da un libro che presenta illustrazioni pop-up (realizzate con la collaborazione dell’artista britannica Faye Wei Wei). Inquadrando i QR code, i disegni prendono vita e mostrano persone in carne ed ossa con indosso deliziosi abiti della nuova collezione. Simone ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 marzo 2021) Già da tempo si parlava delladi H&M in collaborazione con la stilista irlandese. Laè disponibile da oggi, 11 marzo 2021, in tutti gli store online del brand svedese e la campagna realizzata ad hoc è una bellissima. A causa dei tempi che corrono, il brand svedese ha deciso di puntare tutto sul digitale rinunciando quindi ad un lancio negli store fisici. La presentazione è stata realizzata con tantissima creatività, partendo da un libro che presenta illustrazioni pop-up (realizzate con la collaborazione dell’artista britannica Faye Wei Wei). Inquadrando i QR code, i disegni prendono vita e mostrano persone in carne ed ossa con indosso deliziosi abiti della...

zazoomblog : H&M: Simone Rocha festeggia il 10° anniversario del suo marchio - #H&M: #Simone #Rocha #festeggia - xshelbyhere : guardando il cappotto rosa di simone rocha x hm in silenzio - DRepubblicait : Simone Rocha per H&M: la capsule collection per la Primavera Estate 2021 [di Giulia Mattioli] [aggiornamento delle… - momentsofbeing_ : Unico motivo per cui non ho ancora comprato il trench di Simone Rocha per H&M è che vivo in provincia e non verrebbe capito. - krt0ffl : No, non voglio acquistare la nuova collezione Simone Rocha x H&M, voglio solo entrare nell'app e cercare delle magl… -