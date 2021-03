Serie A 27^ giornata, sarà Valeri l’arbitro di Torino-Inter (Di giovedì 11 marzo 2021) Designato l’arbitro di Torino-Inter In vista dell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Torino-Inter, in programma per domenica 14 marzo con calcio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri. Il fischietto romano sarà assistito da Ranghetti e Lo Cicero; il quarto uomo sarà Di Martino. Al VAR Fabbri e Mondin all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) DesignatodiIn vista dell’ottavadel girone di ritorno dellaA in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 14 marzo con calcio d’inizio alle ore 15:00,diretta dalPaolo. Il fischietto romanoassistito da Ranghetti e Lo Cicero; il quarto uomoDi Martino. Al VAR Fabbri e Mondin all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

