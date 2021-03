"Se crepano sollevano tutti da un peso". Feltri e la più brutale delle verità sul coronavirus (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha fatto scalpore la notizia dei ventidue anziani ricoverati in una Rsa di Potenza morti per coronavirus. A commentare la tragica notizia anche Vittorio Feltri che nutre ben poco stupore: "In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli anziati scaricati all'ospizio sono ingombranti - cinguetta al vetriolo su Twitter -. La loro pensione serve per pagare le rette, per cui se crepano sollevano tutti da un peso". Non è un caso infatti che dalla vicenda il gip abbia presentato la richiesta per due arresti. Stando alle indagini svolte all'interno della casa di riposo è emerso l'impensabile. Persone anziane, incapaci di provvedere autonomamente alle proprie necessità, abbandonate a se stesse. E poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ha fatto scalpore la notizia dei ventidue anziani ricoverati in una Rsa di Potenza morti per. A commentare la tragica notizia anche Vittorioche nutre ben poco stupore: "In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli anziati scaricati all'ospizio sono ingombranti - cinguetta al vetriolo su Twitter -. La loro pensione serve per pagare le rette, per cui seda un". Non è un caso infatti che dalla vicenda il gip abbia presentato la richiesta per due arresti. Stando alle indagini svolte all'interno della casa di riposo è emerso l'impensabile. Persone anziane, incapaci di provvedere autonomamente alle proprie necessità, abbandonate a se stesse. E poi ...

Advertising

RominaC68411505 : RT @vfeltri: In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli an… - nicola17987790 : RT @vfeltri: In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli an… - FaithCompassion : RT @vfeltri: In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli an… - MICHELE12MGM : RT @vfeltri: In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli an… - RoccoOriginal1 : RT @vfeltri: In una casa di riposo ( o di tortura) sono morti di un botto venti vecchi nella generale indifferenza. Non mi stupisco. Gli an… -

Ultime Notizie dalla rete : crepano sollevano Cinisello, il salotto buono di piazza Gramsci va a pezzi IL GIORNO L'agra vita del cantoniere: "Passiamo la vita a sperare di non essere investiti" Negli uffici della Città Metropolitana oggi c’è una sala intitolata a Giuseppe Butera, 62 anni e Giuseppe Rubino, 59 anni, travolti da un’auto a Villareggia nel febbraio 2019. “Un tributo doveroso ma ...

La crepa di via Milano fa sempre più paura ma finalmente c’è una data per i lavori foto Previsto un intervento tra il 15 e il 21 marzo, assicurano dall'assessorato ai Lavori pubblici. La crepa si trova a Di Negro sopra il tunnel della metropolitana ...

Negli uffici della Città Metropolitana oggi c’è una sala intitolata a Giuseppe Butera, 62 anni e Giuseppe Rubino, 59 anni, travolti da un’auto a Villareggia nel febbraio 2019. “Un tributo doveroso ma ...Previsto un intervento tra il 15 e il 21 marzo, assicurano dall'assessorato ai Lavori pubblici. La crepa si trova a Di Negro sopra il tunnel della metropolitana ...