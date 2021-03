Salvini contro il lockdown, ha trovato un alleato nel M5S (Di giovedì 11 marzo 2021) Matteo Salvini non è d’accordo con la decisione di un nuovo lockdown nazionale e a sorpresa ha trovato un alleato nel Movimento Cinque Stelle. Matteo Salvini ( profilo Facebook )Il leader della Lega Matteo Salvini ha espresso la sua volontà di non ricorrere a un lockdown nazionale per le prossime settimane. Da giorni, infatti, si sta pensando a una super zona rossa per contrastare i contagi del Coronavirus. Il Governo Draghi entro il fine settimana varerà un nuovo DPCM per adottare misure più stringenti dopo appena una settimana dall’ultimo decreto. A preoccupare sono le festività pasquali imminenti che coincidono con il periodo in cui si avrà il picco dei contagi della terza ondata che sta colpendo l’Italia. Alleanza inaspettata tra Lega e Movimento ... Leggi su kronic (Di giovedì 11 marzo 2021) Matteonon è d’accordo con la decisione di un nuovonazionale e a sorpresa haunnel Movimento Cinque Stelle. Matteo( profilo Facebook )Il leader della Lega Matteoha espresso la sua volontà di non ricorrere a unnazionale per le prossime settimane. Da giorni, infatti, si sta pensando a una super zona rossa per contrastare i contagi del Coronavirus. Il Governo Draghi entro il fine settimana varerà un nuovo DPCM per adottare misure più stringenti dopo appena una settimana dall’ultimo decreto. A preoccupare sono le festività pasquali imminenti che coincidono con il periodo in cui si avrà il picco dei contagi della terza ondata che sta colpendo l’Italia. Alleanza inaspettata tra Lega e Movimento ...

