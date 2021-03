Salvatore Antibo, l’ex campione d’atletica ricoverato in terapia intensiva (Di giovedì 11 marzo 2021) Salvatore Antibo è stato ricoverato d’urgenza in terapia intensiva per una presunta embolia polmonare. Adesso è nell’ospedale civico di Palermo, suo nipote ha dato l’aggiornamento delle sue condizioni dichiarando che sta meglio, ma purtroppo la situazione non è ancora facile. Salvatore Antibo ricoverato d’urgenza in terapia intensiva, embolia polmonare per l’ex atleta (Getty Images)l’ex campione dei 5000m e dei 10.000m Salvatore Antibo, anche soprannominato Totò, è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva a Palermo. La prognosi è riservata, sembra che si tratti di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 marzo 2021)è statod’urgenza inper una presunta embolia polmonare. Adesso è nell’ospedale civico di Palermo, suo nipote ha dato l’aggiornamento delle sue condizioni dichiarando che sta meglio, ma purtroppo la situazione non è ancora facile.d’urgenza in, embolia polmonare peratleta (Getty Images)dei 5000m e dei 10.000m, anche soprannominato Totò, è statod’urgenza nel reparto dia Palermo. La prognosi è riservata, sembra che si tratti di ...

