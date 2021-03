‘Rughe gioiello’ | Ambra Angiolini mostra il suo viso e lancia un messaggio meraviglioso

Leggi su funweek

(Di giovedì 11 marzo 2021)ha quasi 800mila followers su Instagram da incuriosire quotidianamente e utilizza il social fotografico non solo per realizzare video divertenti,re i suoi ultimi progetti o scattarsi qualche selfie con i figli, ma anche perre messaggi importanti e carichi di speranza.e le sue rughe gioiello: fiera come Anna Magnani Tra i post più recenti troviamo un suo primo piano di profilo mentre sorride con dei brillantini sul volto e la didascalia che recita: “Rughe gioiello…. mai uscire senza. Non coprire, brilla!” La foto ha riscontrato il favore del pubblico che ha ricoperto l’attrice di complimenti. “Stupenda come al solito”, “Brilli sempre di più” e ancora leggiamo “Davanti a tanta bellezza muti e in religioso silenzio”. Leggi anche: ...