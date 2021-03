Roma, Tiago Pinto: “Ottimo rapporto con Fonseca, la presenza della società è importante” (Di giovedì 11 marzo 2021) Il dg della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del suo rapporto con Fonseca e con la società giallorossa: “Il mio ruolo è essere vicino all’allenatore, ai giocatori, mettere il gruppo nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Con Fonseca c’è un’ottima relazione“, spiega Pinto, “questo ci aiuta nel lavoro quotidiano, ma ho una relazione proficua anche con Dan e Ryan Friedkin. Stiamo lavorando alacremente ma la presenza della proprietà è importante. Stiamo prendendo le decisioni giuste per il futuro della Roma”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Il dg, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del suocone con lagiallorossa: “Il mio ruolo è essere vicino all’allenatore, ai giocatori, mettere il gruppo nelle migliori condizioni per esprimersi al meglio. Conc’è un’ottima relazione“, spiega, “questo ci aiuta nel lavoro quotidiano, ma ho una relazione proficua anche con Dan e Ryan Friedkin. Stiamo lavorando alacremente ma laproprietà è. Stiamo prendendo le decisioni giuste per il futuro”. SportFace.

