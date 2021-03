Resident Evil Village: non aprire e-mail di accesso anticipato! (Di giovedì 11 marzo 2021) Un sacco di gente vuole giocare al nuovo capitolo dei Resident Evil! E i truffatori lo sanno, così sono circolate false e-mail che invitavano i giocatori a una beta ad accesso anticipato che in realtà non esiste. Capcom, infatti, ha inviato una propria email di avvertimento. Dei utenti hanno ricevuto questa e-mail oggi da Capcom PR, dicendo che gli “inviti Early Access” inviati “sembrano essere tentativi di phishing da parte di terzi non autorizzati”. Quindi, se ne ricevete uno, cestinatelo! L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di giovedì 11 marzo 2021) Un sacco di gente vuole giocare al nuovo capitolo dei! E i truffatori lo sanno, così sono circolate false e-che invitavano i giocatori a una beta adanticipato che in realtà non esiste. Capcom, infatti, ha inviato una propria edi avvertimento. Dei utenti hanno ricevuto questa e-oggi da Capcom PR, dicendo che gli “inviti Early Access” inviati “sembrano essere tentativi di phishing da parte di terzi non autorizzati”. Quindi, se ne ricevete uno, cestinatelo! L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

silverhandz : RT @danielsbranson: leon in resident evil: vendetta #REBHFun #ResidentEvil - GabeGalchenyuk : RT @danielsbranson: leon in resident evil: vendetta #REBHFun #ResidentEvil - Fronshh : RT @danielsbranson: leon in resident evil: vendetta #REBHFun #ResidentEvil - marlianelnino : RT @danielsbranson: leon in resident evil: vendetta #REBHFun #ResidentEvil - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #1: Resident Evil Village - Edizione Steelbook [Esclusiva… -