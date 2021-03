**Quirinale: ‘Io sono Diego e scalo la montagna’, esempio di riscatto e resilienza** (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Io sono Diego e scalo la montagna”, uno slogan che va oltre l’amore per le passeggiate e per la natura e che sollecita l’impegno per il bene comune, per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita della comunità. E’ il biglietto da visita di Diego Barbieri, 14 anni, di Ceranesi, in provincia di Genova, premiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per la forza e l’impegno con cui trasmette l’amore per la montagna, esempio di resilienza e riscatto per amici e compagni di scuola, testimone non solo dei percorsi tra le bellezze naturali ma anche di importanti valori sociali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Iola montagna”, uno slogan che va oltre l’amore per le passeggiate e per la natura e che sollecita l’impegno per il bene comune, per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita della comunità. E’ il biglietto da visita diBarbieri, 14 anni, di Ceranesi, in provincia di Genova, premiato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per la forza e l’impegno con cui trasmette l’amore per la montagna,di resilienza eper amici e compagni di scuola, testimone non solo dei percorsi tra le bellezze naturali ma anche di importanti valori sociali”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Quirinale: ‘Io sono Diego e scalo la montagna’ esempio di riscatto e resilienza - #Quirinale: #Diego #scalo… - fernandopepe64 : @Quirinale Io continuo ad aspettere dal presidente Mattarella Sergio la grazia in soldi che merito da bravo cittadi… - ItaliaDGIovani : @Rcata1 @SaraDePascale7 @Quirinale comunque rimane il fatto che pur essendo un medico e VEROSIMILMENTE laureato no… - TV7Benevento : **Quirinale: 'Io sono Diego e scalo la montagna', esempio di riscatto e resilienza**... - ItaliaDGIovani : @Rcata1 @SaraDePascale7 @Quirinale Non pretendo che qualcun'altro che non sono IO abbia la risposta in tasca ai MIE… -