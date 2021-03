Quanto pesa dimenticare le cure. Anche in termini di costi (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sono persone, soprattutto tra gli anziani, che ogni giorno debbono assumere Anche 10 o 12 terapie. Magari c’è da tenere sotto controllo il cuore, si soffre di diabete, bronchi e polmoni non lavorano al meglio, i reni sono in difficoltà. Seguire questi trattamenti è fondamentale, ma purtroppo spesso ci si prende qualche “vacanza” dalle terapie oppure si decide di lasciare qualche compressa o ancora si temono gli effetti collaterali. E l’aderenza ai trattamenti, basilare per ottenere i migliori risultati in termini di cura, diventa un sogno. Per dare una risposta a queste problematiche, aiutando le persone a non “dimenticare” compresse e simili, Italia Longeva, l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva del Ministero della Salute propone un “indicatore sintetico di aderenza” in grado di diventare una scala di ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 marzo 2021) Ci sono persone, soprattutto tra gli anziani, che ogni giorno debbono assumere10 o 12 terapie. Magari c’è da tenere sotto controllo il cuore, si soffre di diabete, bronchi e polmoni non lavorano al meglio, i reni sono in difficoltà. Seguire questi trattamenti è fondamentale, ma purtroppo spesso ci si prende qualche “vacanza” dalle terapie oppure si decide di lasciare qualche compressa o ancora si temono gli effetti collaterali. E l’aderenza ai trattamenti, basilare per ottenere i migliori risultati indi cura, diventa un sogno. Per dare una risposta a queste problematiche, aiutando le persone a non “” compresse e simili, Italia Longeva, l’Associazione nazionale per l’invecchiamento e la longevità attiva del Ministero della Salute propone un “indicatore sintetico di aderenza” in grado di diventare una scala di ...

