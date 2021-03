Ora l'Italia è sempre più scura: le Regioni che cambiano colore (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Galici Nuovi colori per il Paese, che resta in attesa della comunicazione delle nuove restrizioni: molte Regioni passeranno in zona rossa, solo la Sardegna ancora in bianco L'aumento dei contagi da coronavirus in Italia fa paura e dal prossimo lunedì gran parte del Paese dovrebbe passare in rosso. La situazione è più seria del previsto, le varianti (soprattutto quella inglese) stanno correndo e il rischio è che il sistema sanitario collassi un'altra volta. Domani ci dovrebbe essere la decisione definitiva sul passaggio di fascia di moltissime Regioni ma anche quella per i nuovi parametri secondo i quali ci sarà lo slittamento automatico in caso di incidenza di 250 casi su 100mila abitanti. Sardegna a parte, che persiste in zona bianca, da lunedì quasi tutto il Paese si tingerà di arancione e di rosso e dovrà ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Francesca Galici Nuovi colori per il Paese, che resta in attesa della comunicazione delle nuove restrizioni: moltepasseranno in zona rossa, solo la Sardegna ancora in bianco L'aumento dei contagi da coronavirus infa paura e dal prossimo lunedì gran parte del Paese dovrebbe passare in rosso. La situazione è più seria del previsto, le varianti (soprattutto quella inglese) stanno correndo e il rischio è che il sistema sanitario collassi un'altra volta. Domani ci dovrebbe essere la decisione definitiva sul passaggio di fascia di moltissimema anche quella per i nuovi parametri secondo i quali ci sarà lo slittamento automatico in caso di incidenza di 250 casi su 100mila abitanti. Sardegna a parte, che persiste in zona bianca, da lunedì quasi tutto il Paese si tingerà di arancione e di rosso e dovrà ...

