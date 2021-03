Nonna Rita fa cento anni: i nipoti sotto il balcone con torta e striscioni (Di giovedì 11 marzo 2021) ANCONA - cento anni e una grinta da ragazzina. Gallignano è in festa per l'ambito traguardo raggiunto da Nonna Rita Sanvittore, per tutti Rina. Si è commossa ieri pomeriggio quando i nipoti hanno ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 11 marzo 2021) ANCONA -e una grinta da ragazzina. Gallignano è in festa per l'ambito traguardo raggiunto daSanvittore, per tutti Rina. Si è commossa ieri pomeriggio quando ihanno ...

