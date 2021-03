Netflix ha trovato la sua The Vampire Diaries? Annunciato il cast di First Kill (Di giovedì 11 marzo 2021) Prende forma la nuova serie Netflix per giovani adulti ambientata nel mondo dei vampiri: con First Kill la piattaforma potrebbe aver trovato la sua The Vampire Diaries, almeno sulla carta. Il cast della serie è stato appena Annunciato: Imani Lewis e Sarah Catherine Hook sono le interpreti di questa serie in stile The Vampire Diaries (ma anche un po’ Killing Eve), basata sull’omonimo racconto di Victoria “VE” Schwab. L’autrice sta lavorando all’adattamento della storia insieme a Felicia D. Henderson (Empire, The Punisher), che farà da showrunner per il progetto. La Lewis è già apparsa nella serie Starz Hightown e in Star della Fox, mentre la Hook ha avuto ruoli in Law & Order: ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Prende forma la nuova serieper giovani adulti ambientata nel mondo dei vampiri: conla piattaforma potrebbe averla sua The, almeno sulla carta. Ildella serie è stato appena: Imani Lewis e Sarah Catherine Hook sono le interpreti di questa serie in stile The(ma anche un po’ing Eve), basata sull’omonimo racconto di Victoria “VE” Schwab. L’autrice sta lavorando all’adattamento della storia insieme a Felicia D. Henderson (Empire, The Punisher), che farà da showrunner per il progetto. La Lewis è già apparsa nella serie Starz Hightown e in Star della Fox, mentre la Hook ha avuto ruoli in Law & Order: ...

Advertising

voguefede : @acercvtini si l’ho trovato infattiii C’é anche su netflix in America, ma solo in lingua originale e con nemmeno i sottotitoli in italiano - LaMastro : @MishaMcD Beh ma in un film Netflix qualsiasi avrebbero trovato per esempio un’isola su cui fondare il loro nuovo regno ?? - YABOlDAVlDE : Una volta ho fatto serata con un tipo che a breve finirà in una serie di Netflix come protagonista e a metà serata… - unpotoscano : In alternativa al #Titanic cercavo qualcosa di rilassante e su Netflix ho trovato una serie sul disastro dello shut… - CateJuventina : @juperikizi Ma dai, anche io stessa cosa! Lo avevo trovato per caso su Netflix e ho iniziato così per caso...e nien… -