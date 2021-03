Napoli, aumenta la pressione nelle terapie intensive: al “Cotugno” un solo posto libero (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continua ad aumentare la pressione nei reparti Covid-19 negli ospedali di Napoli, dove si sente il peso del nuovo boom di contagi e del forte aumento di sintomatici, oggi la cifra record di 684. All’Ospedale Cotugno oggi c’è un solo posto di terapia intensiva libero e 2 in degenza, il nosocomio specializzato sulle malattie infettive è quindi praticamente sold out. Al limite anche il Cardarelli che ha 130 pazienti ricoverati covid, di cui 20 sono nell’obi covid del pronto soccorso. Dodici i pazienti in terapia intensiva dove restano quindi tre posti liberi, mentre 98 sono i ricoverati tra semintensiva e degenza ordinaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continua adre lanei reparti Covid-19 negli ospedali di, dove si sente il peso del nuovo boom di contagi e del forte aumento di sintomatici, oggi la cifra record di 684. All’Ospedaleoggi c’è undi terapia intensivae 2 in degenza, il nosocomio specializzato sulle malattie infettive è quindi praticamente sold out. Al limite anche il Cardarelli che ha 130 pazienti ricoverati covid, di cui 20 sono nell’obi covid del pronto soccorso. Dodici i pazienti in terapia intensiva dove restano quindi tre posti liberi, mentre 98 sono i ricoverati tra semintensiva e degenza ordinaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, aumenta la pressione delle terapie intensive: al 'Cotugno' un solo posto libero **… - enzogoku69 : @AholiNapoli @Hiroshishiba75 Allora non sono dovuti al caso nemmeno per Milan Juventus che ne hanno avuti più di no… - TarallucciE : @m_crosetti Se in un campionato riduci numero squadre e aumenti di poco numero retrocessioni, la competizione aumen… - TarallucciE : @Manusso1 @FFunesto @deliux9 @marifcinter Se in un campionato riduci numero squadre e aumenti di poco numero retroc… - TarallucciE : @deliux9 @marifcinter Se in un campionato riduci numero squadre e aumenti di poco numero retrocessioni, la competiz… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli aumenta Anm, su strada 7 nuovi bus full hybrid su linea R2. Prosegue il percorso di radicale ammodernamento della flotta bus Anm: da oggi a Napoli entrano in circolazione 7 nuovi autobus ANM ibridi, di grande capacità. Negli ultimi 2 anni l'... Aumenta la ...

Trasporti: Anm, da oggi a Napoli in servizio sette nuovi bus Prosegue il percorso di radicale ammodernamento della flotta bus Anm: da oggi a Napoli entrano in circolazione 7 nuovi autobus ANM ibridi, di grande capacità. Negli ultimi 2 ... Aumenta la trazione ...

Trasporti: Anm, da oggi a Napoli in servizio sette nuovi bus Agenzia ANSA Prosegue il percorso di radicale ammodernamento della flotta bus Anm: da oggi aentrano in circolazione 7 nuovi autobus ANM ibridi, di grande capacità. Negli ultimi 2 anni l'...la ...Prosegue il percorso di radicale ammodernamento della flotta bus Anm: da oggi aentrano in circolazione 7 nuovi autobus ANM ibridi, di grande capacità. Negli ultimi 2 ...la trazione ...