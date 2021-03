Lotteria degli scontrini | oggi la prima estrazione con 20 premi in palio

Advertising

petergomezblog : Lotteria degli scontrini, domani la prima estrazione. Iscritti 4 milioni di persone, partecipano 542 milioni di big… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - franser_real : È il giorno della lotteria degli scontrini - discoradioIT : Lotteria degli scontrini, oggi prima estrazione: come funziona e quanto si vince - fest_T26 : Praying circle: ?????? ?????????????????? ?? ?? ?? ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

Dieci premi per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti, per un montepremi totale di 1,2 milioni di euro. Parte ufficialmente oggi, con la prima estrazione, laScontrini, il concorso lanciato dal governo a febbraio per incentivare l'acquisto con carte e quindi combattere l'evasione. I premi in palio per gli acquirenti 'valgono' 100mila euro ...Oggi, 11 marzo, è il giorno della prima estrazione della tanto attesascontrini , il gioco a premi organizzato dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli che premia gli acquisti cashless con delle estrazioni settimanali, mensili e annuali. Per partecipare, ...La lotteria degli scontrini sembra quasi una truffa ai cittadini nel 2021, specialmente per chi ha un negozio.Parte oggi la prima estrazione mensile della Lotteria degli scontrini. Tutti i dettagli sul funzionamento e come scoprire se si è vincitori. LeggiOggi ...