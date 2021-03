LIVE Tirreno-Adriatico | seconda tappa in DIRETTA | 20? di vantaggio per Yates | Almeida | Landa e Sivakov

(Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Intanto perde contatto Thibaut Pinot (Groupama-FDJ). 15.38 Il quartetto al comando ha circa 10? disul gruppo della maglia azzurra Wout van Aert. 15.37 Simon(Team BikeExchange) passa per primo al GPM di Poggio alla Croce davanti a Pavel(Ineos Grenadiers), Joao(Deceuninck-Quick Step) e Mikel(Bahrain Victorius). 15.36 Un nuovo attacco con Simon, Joaoma anche Pavel(Ineos Grenadiers) e Mikel(Bahrain Victorius). Mentre il leader della corsa Wout Van Aert è rimasto con un solo compagno di squadra. 15.35 Gruppo nuovamente compatto quando ci troviamo allo scollinamento del GPM. 15.34 Il ...

LuMartinBCN : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 2 ????? Gruppo compatto ?? 35 km ?? Live: - MarjielV : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 2 ????? Gruppo compatto ?? 35 km ?? Live: - FRISEEMYRIAM : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 2 ????? Gruppo compatto ?? 35 km ?? Live: - Mag17Ldb : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 2 ????? Gruppo compatto ?? 35 km ?? Live: - Endriu2021 : RT @TirrenAdriatico: ?? Tirreno Adriatico @eolo_it 2021 ?? Stage 2 ????? Gruppo compatto ?? 35 km ?? Live: -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tirreno

... 10 marzo 2021 " Dopo la tappa di apertura per velocisti vinta da Wout Van Aert , la... Orari tv Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 13.30,streaming su ...... sfide e opportunità" advertisement Segui le novità della #MarinaMilitaresu Twitter (@...potenziamento quale progetto strategico per l'Italia " Livorno al centro degli interessi del bacino...Dopo il tradizionale inizio da Camaiore, la Corsa dei Due Mari affronta oggi una tappa interessante, che potrebbe anche dare qualche indicazione in ottica classifica generale. ORARIO DI ARRIVO (PREVIS ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Alle loro spalle la Deceuninck-Quick Step di uno dei super favoriti del giorno, il campione del mondo Julian Alaphilippe. 13.38 Jumbo-Visma in testa al ...