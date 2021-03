Letta, il giorno della scelta. Zingaretti: rilancerà il Pd (Di venerdì 12 marzo 2021) Enrico Letta ieri è rientrato a Roma da Parigi e ha confermato che oggi sceglierà la riserva. Ma con grande probabilità sarà lui il prossimo segretario del Pd, con il voto dell’assemblea di domenica. Appena atterrato ha riunito i suoi più stretti collaboratori, e ha ribadito quello che dirà all’assemblea nel caso in cui accettasse: che anche nel confronto duro delle idee serve «rispetto per la comunità del Pd», per gli elettori e i militanti. E che questa è una … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 marzo 2021) Enricoieri è rientrato a Roma da Parigi e ha confermato che oggi sceglierà la riserva. Ma con grande probabilità sarà lui il prossimo segretario del Pd, con il voto dell’assemblea di domenica. Appena atterrato ha riunito i suoi più stretti collaboratori, e ha ribadito quello che dirà all’assemblea nel caso in cui accettasse: che anche nel confronto duro delle idee serve «rispetto per la comunità del Pd», per gli elettori e i militanti. E che questa è una … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

