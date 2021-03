Le dieci persone indagate (e perquisite) per le minacce social a Mattarella (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa mattina le forze dell’ordine hanno perquisito le abitazioni delle dieci persone che risultano essere indagate dopo le minacce a Mattarella. L’odio sui social rischia di costare moltissimo a questi utenti che, nel corso delle recenti settimane, hanno riempito le piattaforme con commenti volgari, insulti e messaggi minatori. L’obiettivo era il Capo dello Stato. L’indagine non è partita da una denuncia ma, come accade in questi casi, la Procura ha agito di proprio pugno. minacce a Mattarella, le perquisizioni per gli insulti social al Presidente “Armiamoci e andiamo ad ammazzare quel figlio di Troia”, “ti auguro di morire male”, “non vedo l’ora che ci sia il tuo funerale”, “pezzo di m. ti voglio vedere morto”. Questi sono alcuni ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Questa mattina le forze dell’ordine hanno perquisito le abitazioni delleche risultano esseredopo le. L’odio suirischia di costare moltissimo a questi utenti che, nel corso delle recenti settimane, hanno riempito le piattaforme con commenti volgari, insulti e messaggi minatori. L’obiettivo era il Capo dello Stato. L’indagine non è partita da una denuncia ma, come accade in questi casi, la Procura ha agito di proprio pugno., le perquisizioni per gli insultial Presidente “Armiamoci e andiamo ad ammazzare quel figlio di Troia”, “ti auguro di morire male”, “non vedo l’ora che ci sia il tuo funerale”, “pezzo di m. ti voglio vedere morto”. Questi sono alcuni ...

