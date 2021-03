Infortunio Vidal: in programma domani l'operazione al ginocchio (Di giovedì 11 marzo 2021) Lo riporta l'Inter, con una nota ufficiale divulgata sul sito: "Nella giornata di domani Arturo Vidal si sottoporrà, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 marzo 2021) Lo riporta l'Inter, con una nota ufficiale divulgata sul sito: "Nella giornata diArturosi sottoporrà, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, ad intervento chirurgico in artroscopia per ...

Advertising

SkySport : Vidal, dopo l'infortunio si opera al menisco - MarisciaFox : RT @Stefano54655309: M i tifosi interisti che esultano per l'infortunio di Vidal, esattamente di che patologia soffrono? - HyboriaLeague : RT @SkySport: Vidal, dopo l'infortunio si opera al menisco - Stefano54655309 : M i tifosi interisti che esultano per l'infortunio di Vidal, esattamente di che patologia soffrono? - MCalcioNews : Inter, nuovo infortunio Vidal: domani si opererà per problema al ginocchio, si prevede stop non breve… -