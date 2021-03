In Piemonte sospesi i ricoveri non urgenti per fare spazio ai pazienti Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) La siuazione sanitaria in Piemonte sta peggiorando giorno dopo giorno. Per far fronte a questo problema, l'Unità di crisi della Regione Piemonte ha deciso di sospendere in via temporanea i ricoveri che non riguardano pazienti affetti da Covid. Chiaramente la sospensione decisa nella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo, interesserà solo visite e ricoveri non urgenti. La scelta è stata presa alla luce della necessità di garantire un numero maggiore di posti letto ai pazienti Covid. Covid: in Piemonte sospese visite e ricoveri non urgenti Il Piemonte ha preso la decisione di sospendere temporaneamente visite e ricoveri non ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 marzo 2021) La siuazione sanitaria insta peggiorando giorno dopo giorno. Per far fronte a questo problema, l'Unità di crisi della Regioneha deciso di sospendere in via temporanea iche non riguardanoaffetti da. Chiaramente la sospensione decisa nella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo, interesserà solo visite enon. La scelta è stata presa alla luce della necessità di garantire un numero maggiore di posti letto ai: insospese visite enonIlha preso la decisione di sospendere temporaneamente visite enon ...

