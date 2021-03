“Impatriati”: come prolungare l’utilizzo dell’opzione (Di giovedì 11 marzo 2021) È possibile prolungare il regime fiscale agevolato per i lavoratori cd. “Impatriati”? La risposta è assolutamente positiva e a confermarlo è direttamente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, nel quale vengono esplicitate le modalità per prorogare di ulteriori 5 anni il regime fiscale di vantaggio. Per chi vuole esercitare tale opzione, occorre effettuare un versamento mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione. Per quanto riguarda il codice tributo da inserire, l’AdE informa che sarà istituito con successiva risoluzione. Il versamento, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021) È possibileil regime fiscale agevolato per i lavoratori cd. “”? La risposta è assolutamente positiva e a confermarlo è direttamente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, nel quale vengono esplicitate le modalità per prorogare di ulteriori 5 anni il regime fiscale di vantaggio. Per chi vuole esercitare tale opzione, occorre effettuare un versamento mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione. Per quanto riguarda il codice tributo da inserire, l’AdE informa che sarà istituito con successiva risoluzione. Il versamento, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il ...

Advertising

FondazioneStudi : Come fruire ? della proroga di altri cinque anni per il regime fiscale di favore. Tutto spiegato dall'… - infoiteconomia : Regime lavoratori impatriati: come fare per richiedere la proroga dell'opzione - FASIbiz : Rientro dei cervelli: come richiedere la proroga del regime speciale per i lavoratori #impatriati.… - CdLViterbo : Regime lavoratori impatriati come fare per richiedere la proroga dellopzione - LavoroFisco : Regime speciale lavoratori impatriati: come esercitare l’opzione per la proroga -