Il vaccino AstraZeneca e i lotti ritirati, in Italia e in diversi Paesi d’Europa (Di giovedì 11 marzo 2021) In Italia l’Agenzia del farmaco ha vietato in via precauzionale l’utilizzo di un lotto di vaccino AstraZeneca dopo che sono stati registrati «eventi avversi», dei quali non è ancora però accertato il legame con il vaccino. In altri Paesi d’Europa è stata decisa la sospensione, per un lotto diverso Leggi su corriere (Di giovedì 11 marzo 2021) Inl’Agenzia del farmaco ha vietato in via precauzionale l’utilizzo di un lotto didopo che sono stati registrati «eventi avversi», dei quali non è ancora però accertato il legame con il. In altriè stata decisa la sospensione, per un lotto diverso

