GTA 6 | l’annuncio di Take-Two non è entusiasmante

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 11 marzo 2021) Da anni ormai circolano voci che GTA 6 sia in sviluppo presso Rockstar Games. Tuttavia, senza la conferma da parte dello sviluppatore che il gioco è effettivamente in lavorazione, c’è stata molta speculazione circa l’attesissimo nuovo GTA. Sfortunatamente, la società madre di Rockstar Games,-Two Interactive, ci lascia a bocca asciutta sulla prospettiva di GTA 6 e su quando potremmo metterci le mani sopra.-Two sulla data di uscita di GTA 6 Alla domanda di un investitore impaziente riguardo GTA, il CEO di-Two, Strauss Zelnick ha ribadito che GTA 6 non è stato confermato e che non sarà lui a fornire aggiornamenti. “Giusto, quindi, Rockstar non ha annunciato nessun nuovo titolo per il mercato e quando ci sarà un annuncio da fare lo farà Rockstar…”, ha risposto Zelnick. Non è esattamente quello che volevamo ...