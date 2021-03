Fabrizio Corona torna in carcere e attacca i magistrati via Instagram (Di giovedì 11 marzo 2021) Fabrizio Corona è costretto a tornare in carcere e – prima di farlo – ha realizzato una serie di storie su Instagram in cui se la prende con i magistrati e gli promette che “sacrificherò la mia vita pur di togliervi da quelle sedie”. E’ notizia di questa mattina, infatti, che il Tribunale di sorveglianza gli ha revocato il differimento della pena ai domiciliari per motivi di salute legato alla dipendenza da cocaina. L’uomo dovrà quindi tornare in carcere per scontare il resto della pena che gli era stata inflitta per vari reati in diversi procedimenti penali. “Quello che mi hanno fatto i magistrati è la più grande ingiustizia dal punto di vista giuridico in Europa. Sono pronto a togliermi la vita”, ha rivelato Fabrizio ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021)è costretto are ine – prima di farlo – ha realizzato una serie di storie suin cui se la prende con ie gli promette che “sacrificherò la mia vita pur di togliervi da quelle sedie”. E’ notizia di questa mattina, infatti, che il Tribunale di sorveglianza gli ha revocato il differimento della pena ai domiciliari per motivi di salute legato alla dipendenza da cocaina. L’uomo dovrà quindire inper scontare il resto della pena che gli era stata inflitta per vari reati in diversi procedimenti penali. “Quello che mi hanno fatto iè la più grande ingiustizia dal punto di vista giuridico in Europa. Sono pronto a togliermi la vita”, ha rivelato...

