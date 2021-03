Emma Marrone nel cast di “A casa tutti bene”: la reazione inaspettata della cantante (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’annuncio che Emma Marrone farà parte del cast di “A casa tutti bene”, la cantante ha avuto una reazione davvero inaspettata. Ecco cosa è successo. Emma Marrone. Fonte: InstagramNelle ultime ore Sky ha annunciato il cast della nuova serie televisiva “A casa tutti bene”. La fiction di Gabriele Muccino ispirata proprio all’omonimo film del 2018. Emma Marrone tornerà, quindi, a recitare dopo la prima esperienza di qualche anno fa e, ovviamente, ha commentato l’annuncio con i suoi fan in una storia di Instagram in cui ha avuto una reazione davvero ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo l’annuncio chefarà parte deldi “A”, laha avuto unadavvero. Ecco cosa è successo.. Fonte: InstagramNelle ultime ore Sky ha annunciato ilnuova serie televisiva “A”. La fiction di Gabriele Muccino ispirata proprio all’omonimo film del 2018.tornerà, quindi, a recitare dopo la prima esperienza di qualche anno fa e, ovviamente, ha commentato l’annuncio con i suoi fan in una storia di Instagram in cui ha avuto unadavvero ...

Advertising

RaiTre : Questa sera alle 21.20 su #Rai3 #LuiÈPeggioDiMe Per l’ultima puntata con @marcogiallini e @GioPanariello: Mara Ven… - MarioManca : #Acasatuttibene - La serie, ecco come sarà la nuova serie Sky di Gabriele Muccino - VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - aliicapus : RT @mettiunpodi_: emma marrone and elisa toffoli dancing to musica leggerissima - BiasiErika : RT @_Fra_ncy: Emma Marrone e Alessandra Amoroso coppia migliore della TV, della musica, della Puglia, della vita. #LuièPeggioDiMe -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Emma Marrone, clamorosa novità in arrivo: sarà nel cast di una nuova serie Emma Marrone continua a stupirci, in arrivo una clamorosa novità: sarà nel cast di una nuova serie. Ebbene, l'amatissima Emma Marrone sembra inarrestabile, non solo cantante, ma anche attrice. L'...

Emma Marrone lascia la musica? Il nuovo Debutto Spread the love Il 15 marzo partono le riprese del primo progetto televisivo firmato da Gabriele Muccino: nel cast anche la cantante Emma Marrone Un nuovo progetto lavorativo e molto entusiasmante per Emma Marrone. La notizia è davvero di poche ore fa e a quanto pare la vedremo su un set davvero strepitoso. Si tratta di una ...

Emma Marrone chi è: età, altezza, peso, fidanzato, vita privata e carriera ControCopertina Alessandra Amoroso chi è: età, altezza, peso, fidanzato, vita privata e biografia Questa sera su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Marco giallini e Giorgio Panariello. I due personaggi molto differenti tra ...

Emma Marrone chi è: età, altezza, peso, fidanzato, vita privata e carriera Questa sera su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Marco giallini e Giorgio Panariello. I due personaggi molto differenti tra ...

continua a stupirci, in arrivo una clamorosa novità: sarà nel cast di una nuova serie. Ebbene, l'amatissimasembra inarrestabile, non solo cantante, ma anche attrice. L'...Spread the love Il 15 marzo partono le riprese del primo progetto televisivo firmato da Gabriele Muccino: nel cast anche la cantanteUn nuovo progetto lavorativo e molto entusiasmante per. La notizia è davvero di poche ore fa e a quanto pare la vedremo su un set davvero strepitoso. Si tratta di una ...Questa sera su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Marco giallini e Giorgio Panariello. I due personaggi molto differenti tra ...Questa sera su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Marco giallini e Giorgio Panariello. I due personaggi molto differenti tra ...