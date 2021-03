Covid: in Sicilia distribuite 174.700 dosi Astrazeneca, somministrate 95.642 (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "Complessivamente in Sicilia sono stati distribuiti, a ieri, 174.700 dosi di Astrazeneca, di queste quelle somministrate sono 95.642 secondo il dato aggiornato alle 17 di oggi". A dirlo è stato durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans l'assessore regionale alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza. "Sono previste - dice - ulteriori consegne in Sicilia come in altre regioni d'Italia e Stati d'Europa". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - "Complessivamente insono stati distribuiti, a ieri, 174.700di, di queste quellesono 95.642 secondo il dato aggiornato alle 17 di oggi". A dirlo è stato durante una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans l'assessore regionale alla Salute della, Ruggero Razza. "Sono previste - dice - ulteriori consegne income in altre regioni d'Italia e Stati d'Europa".

