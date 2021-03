**Covid: AstraZeneca sospeso anche in Norvegia ‘per precauzione’** (Di giovedì 11 marzo 2021) Oslo, 11 mar. (Adnkronos) – Dopo la Danimarca, anche la Norvegia ha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 prodotto da AstraZeneca. “Si tratta di una decisione cautelativa. Aspettiamo informazioni per vedere se c’è un legame tra il vaccino e questo caso di trombosi”, ha riferito in una conferenza stampa Geir Bukholm, direttore della per la prevenzione e il controllo delle infezioni dell’Istituto norvegese di sanità pubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 marzo 2021) Oslo, 11 mar. (Adnkronos) – Dopo la Danimarca,laha deciso in via precauzionale di sospendere la somministrazione del vaccino anti Covid-19 prodotto da. “Si tratta di una decisione cautelativa. Aspettiamo informazioni per vedere se c’è un legame tra il vaccino e questo caso di trombosi”, ha riferito in una conferenza stampa Geir Bukholm, direttore della per la prevenzione e il controllo delle infezioni dell’Istituto norvegese di sanità pubblica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - RobertoBurioni : Apppena uscita comunicazione tranquillizzante EMA sulla questione vaccino AstraZeneca , nel silenzio vergognoso del… - Agenzia_Ansa : L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del va… - CiccioAmar82 : RT @Agenzia_Ansa: L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del vaccino… - amedeonyc : RT @Agenzia_Ansa: L'Agenzia italiana del farmaco ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo di un lotto del vaccino… -