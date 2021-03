Borse 11 marzo, Piazza Affari in rialzo. Spread sotto i 100 punti (Di venerdì 12 marzo 2021) dopo la riunione monetaria della Bce. MILANO – Borse 11 marzo. Mercati europei in rialzo dopo la decisione di mantenere i tassi invariati da parte della riunione monetaria della Bce. “La decisione di incrementare gli acquisti – il commento di Antonio Cesarano di Intermonte, riportato da La Repubblica – si inquadra in un atteggiamento Bce volto sia a difendersi dall’effetto contagio del marcato rialzo dei tassi Usa e sia ad assicurare un controllo dei tassi in un trimestre come quello che sta per iniziare, che sarà caratterizzato da un marcato incremento dei prezzi al consumo“. Borse 11 marzo, Piazza Affari in rialzo La spinta della Bce ha portato i mercati in positivo. Milano al termine della giornata ha registrato un ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 12 marzo 2021) dopo la riunione monetaria della Bce. MILANO –11. Mercati europei indopo la decisione di mantenere i tassi invariati da parte della riunione monetaria della Bce. “La decisione di incrementare gli acquisti – il commento di Antonio Cesarano di Intermonte, riportato da La Repubblica – si inquadra in un atteggiamento Bce volto sia a difendersi dall’effetto contagio del marcatodei tassi Usa e sia ad assicurare un controllo dei tassi in un trimestre come quello che sta per iniziare, che sarà caratterizzato da un marcato incremento dei prezzi al consumo“.11inLa spinta della Bce ha portato i mercati in positivo. Milano al termine della giornata ha registrato un ...

Advertising

news_mondo_h24 : Borse 11 marzo, Piazza Affari in rialzo. Spread sotto i 100 punti - marina_valerio : # COVID19 #Borse #Bond Un anno fa l'OMS dichiarava la pandemia, ad un anno dai minimi del marzo 2020 gli investitor… - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 10 marzo 2021 - [video] - Seduta tonica per le borse del Vecchio Continente - InvestoPro_ita : ??AGGIORNAMENTO BORSE - 11 MARZO I mercati europei reagiscono positivamente alla seduta del Consiglio #BCE con… - AmegidAbd : Borse di oggi 11 marzo: andamento listini europei e mondiali -