Birmania, sei dimostranti uccisi durante protesta anti golpe

Sei dimostranti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco in Birmania dalle forze di sicurezza e altri otto sono rimasti feriti, durante una protesta anti golpe a Myaing, nel centro del Paese.

Ultime Notizie dalla rete : Birmania sei Birmania: sei dimostranti uccisi oggi durante protesta Sei dimostranti sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco oggi in Birmania dalle forze di sicurezza del Paese, e altri otto sono rimasti feriti, durante una protesta anti golpe a Myaing (centro): lo ...

Birmania: sei dimostranti uccisi oggi durante protesta ANSA Nuova Europa Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU condanna le violenze L'ONU «condanna la violenza con i manifestanti pacifici, incluse le donne, i giovani e i bambini» in Birmania e chiede ai militari di «esercitare la massima moderazione», si legge in una nota emessa i ...

