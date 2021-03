Azzurra e i ' cioccolatai' | quando Gianni Agnelli lanciò l' Italia nell' America' s Cup

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Azzurra cioccolatai

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Ma anchelo era, in quel 1983 che insegnò a tutta Italia le boline e le strambate: "... Non abbiamo fatto la figura dei, ed era quello che ci aveva chiesto l'avvocato Agnelli". Le ...Quando Gianni Agnelli accettò di finanziarepregando lo skipper di tutti gli italiani, Cino Ricci, pizzetto e sguardo lungo, di 'non fargli fare la figura dei', sapeva bene cosa ...L'Avvocato, di cui ricorre il centenario della nascita, era un grande amante della vela e fu il primo a credere nella sfida per il 'Sacro Graal' dello yachting ...«La Coppa America è una sfida tra personaggi che hanno soldi. Le barche di adesso non sono barche a vela, perché la vela è un’arte, quell’arte di far navigare la barca con qualsiasi condizione di vent ...