Ambasciatore ucciso in Congo. Il carabiniere eroe provò a salvarlo. Ricostruito l’agguato in cui morirono i due italiani. Iacovacci fece da scudo umano ad Attanasio (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo settimane di indagini a distanza, la Procura di Roma si avvicina sempre più alla verità dietro al vile agguato del 22 febbraio scorso, costato la vita dell’Ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e del loro autista Mustapha Milambo. In una giornata decisiva per l’inchiesta, molti tasselli di questo intricato puzzle sono stati messi al loro posto. A partire dalla certezza che a colpire a morte le vittime non è stato il fuoco amico, come si è ipotizzato nelle prime ricostruzioni, ma i proiettili esplosi dai sequestratori che volevano impedire il tentativo di fuga dei tre uomini. Una convinzione granitica che i magistrati di piazzale Clodio hanno ricavato dalle testimonianze raccolte dai carabinieri del Ros a Kinshasa tra cui spicca quella, raccolta negli uffici dell’ambasciata italiana, del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo settimane di indagini a distanza, la Procura di Roma si avvicina sempre più alla verità dietro al vile agguato del 22 febbraio scorso, costato la vita dell’Luca, delVittorioe del loro autista Mustapha Milambo. In una giornata decisiva per l’inchiesta, molti tasselli di questo intricato puzzle sono stati messi al loro posto. A partire dalla certezza che a colpire a morte le vittime non è stato il fuoco amico, come si è ipotizzato nelle prime ricostruzioni, ma i proiettili esplosi dai sequestratori che volevano impedire il tentativo di fuga dei tre uomini. Una convinzione granitica che i magistrati di piazzale Clodio hanno ricavato dalle testimonianze raccolte dai carabinieri del Ros a Kinshasa tra cui spicca quella, raccolta negli uffici dell’ambasciata italiana, del ...

Advertising

Avvenire_Nei : Congo. Assassinato il procuratore che indagava sull'agguato all'ambasciatore - Agenzia_Ansa : E' stato ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano… - Agenzia_Ansa : Ucciso in Congo il magistrato militare che indagava sull'agguato in cui sono morti l'ambasciatore italiano Luca Att… - cristianocarocc : RT @BonfriscoAnna: Oggi il Parlamento Europeo commemora e rende onore alla vita dell’Ambasciatore Attanasio, esempio della generosità dell’… - Lega_gruppoID : RT @BonfriscoAnna: Oggi il Parlamento Europeo commemora e rende onore alla vita dell’Ambasciatore Attanasio, esempio della generosità dell’… -