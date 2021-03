11 Marzo 1900: la prima partita in assoluto del Milan (Di giovedì 11 marzo 2021) Una storia lunghissima e vincente partita, esattamente, 121 anni fa. L'11 Marzo 1900 il primo match giocato dal Milan Cricket and Football Club Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021) Una storia lunghissima e vincente, esattamente, 121 anni fa. L'11il primo match giocato dalCricket and Football Club Pianeta

Advertising

PianetaMilan : 11 Marzo 1900: la prima partita in assoluto del @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan - GPeppe34N : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi L’11 marzo è il compleanno della #Juventus “sul campo”. L'11/3/1900 i futuri bianconeri (ancora in camicia rosa)… - jimmy73623940 : RT @JUVEN_TV: #AccaddeOggi L’11 marzo è il compleanno della #Juventus “sul campo”. L'11/3/1900 i futuri bianconeri (ancora in camicia rosa)… - JUVEN_TV : #AccaddeOggi L’11 marzo è il compleanno della #Juventus “sul campo”. L'11/3/1900 i futuri bianconeri (ancora in cam… - VivMilano : RT @thewatcherpost: Pillole del 10.03 ?? • Vertice a #PalazzoChigi in esame nuove restrizioni • #DlSostegno #Bonetti: #lavoroagile se fig… -