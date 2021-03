Via libera ai voli 'Covid - Tested': da New York a Malpensa saltando la quarantena (Di mercoledì 10 marzo 2021) Malpensa (Varese), 10 marzo 2021 - Via libera alla sperimentazione dei voli 'Covid - Tested' da e per gli Stati Uniti . Il provvedimento favorirà il traffico aereo intercontinentale grazie a voli più ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 10 marzo 2021)(Varese), 10 marzo 2021 - Viaalla sperimentazione dei' da e per gli Stati Uniti . Il provvedimento favorirà il traffico aereo intercontinentale grazie apiù ...

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Sma, l'Aifa approva la rimborsabilità della terapia genica Zolgensma per i bambini fino a 13.5 kg: vittoria di Leggo e Storie Italiane Finalmente. L'AIFA ha approvato la rimborsabilità della prima terapia genica, Zolgensma, a carico del SSN per tutti i bambini affetti da SMA1 sotto i 13,5 kg di peso . Il via libera definitivo è arrivato a conclusione di un processo iniziato nel maggio 2020. Leggo, insieme a Eleonara Daniele di Storie Italiane e l'attrice Maria Grazia Cucinotta da molte settimane aveva ...

In 150mila pronti a vaccinare: chiuso l'accordo anche con odontoiatri Anche i 63.600 Odontoiatri italiani saranno coinvolti come vaccinatori contro il Covid. A dare il via libera, il Ministero della Salute, nell'incontro avuto oggi con il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) e con il Presidente della ...

"Via libera ai russi, dobbiamo correre". Bassetti: Sputnik? L'Ema può essere aggirata Quotidiano.net Fondazione CRT, via libera al bilancio consuntivo, avanzo 55 milioni TORINO (ITALPRESS) - Via libera dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRT, guidata dal Presidente Giovanni Quaglia, al progetto di bilancio 2020, che sarà ora sottoposto all'esame del ...

Coronavirus: accordo con odontoiatri, ora 150mila medici pronti a vaccinare Anche gli odontoiatri italiani potranno somministrare i vaccini anti-Covid. Il via libera dal ministero della Salute nel corso dell’incontro con Filippo ...

