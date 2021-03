Variante inglese | l’allarme Cts | «Terapie intensive oltre il 30% Presto in sofferenza anche il Lazio»

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Fermare, bloccare, chiudere. Gli scienziati non lasciano alternative nel contrasto al Covid. «Lasta mettendo pressione sugli ospedali e sulle», avverte Massimo Antonelli, componente del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid-19. Il suo è l’ultimo allarme in ordine di tempo lanciato sulla tenuta delle nostre strutture sanitarie. Del tutto ovvio, quindi, chelui raccomandi la massima prudenza. «Occorre mitigare e ridurre la mobilità – consiglia -, intervenire sui contagi interpersonali e mettere in atto le applicazioni declinate nei vari Dpcm». Antonelli, che ha parlato dagli studi di Timeline su SkyTg24, èdirettore dell’Unità di anestesia e rianimazione del Policlinico Gemelli di Roma. Così il professor Antonelli a SkyTg24 La ...

Advertising

RobertoBurioni : Non bastavano i danni che fa il COVID-19 e la maggiore contagiosità della variante inglese. Adesso dobbiamo difende… - RobertoBurioni : Le varianti non sono pericolose, fino a prova contraria. Questa purtroppo è una prova contraria: la variante 'ingle… - istsupsan : ??#COVID19, #VARIANTE INGLESE DIVENTA PREVALENTE ?? 54% delle infezioni da Sars-CoV-2 dovute a ‘variante inglese’… - saturnx1312 : RT @sttlGrcMrcDeath: hanno detto che ormai è diventato inutile starnutire nel gomito perché la variante inglese ha superato la manica - c_Davide : RT @BennyRaspati: @trattomale La tesei ha appena annunciato probabile riapertura asilo e elementari perché i contagi sono scesi, appena 200… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese

L'HuffPost

... (e brasiliana), spiega l'Ausl, ci si interroga su cosa sia accaduto. "Il primo elemento da ... La possibilità dell'infezione è più forte in caso dirispetto a quella del primo ceppo che ...Quindi, il problema in questo momento è di vaccinare più persone possibili e non di certo di avere un altro vaccino per la. ' Le dosi di vaccino siamo d'accordo che dovrebbero essere ...di Giuseppe Morabito - Nel corso della riunione ministeriale della difesa della NATO della scorsa fine di febbraio, in forma virtuale, il ...Lo indicano i risultati di uno studio condotto nel Regno Unito che ha evidenziato un aumento del rischio di morte del 64% tra le persone contagiate ...