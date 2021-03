Uomini e Donne, Riccardo e Roberta: le romantiche dediche il giorno dopo la scelta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ora che la puntata di Uomini e Donne con la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è andata in onda, la nuova coppia è stata finalmente libera di mostrarsi insieme sui social, in primis su Instagram, dove sui rispettivi profili si è scambiata dediche d’amore particolarmente intense. “Ho sempre voluto te” ha scritto Roberta, alludendo chiaramente alla storia avuta in precedenza, due anni fa, quando però lui l’aveva lasciata per riprovarci con Ida Platano, affermando che con Roberta c’era solo un legame fisico, molta passione ma nessun sentimento (cosa che invece c’era da parte della bella quarantenne di Cassino). Ora che l’amore è nato anche in Riccardo Guarnieri, il cavaliere tarantino ha voluto celebrarlo pubblicando la foto ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ora che la puntata dicon ladiGuarnieri eDi Padua è andata in onda, la nuova coppia è stata finalmente libera di mostrarsi insieme sui social, in primis su Instagram, dove sui rispettivi profili si è scambiatad’amore particolarmente intense. “Ho sempre voluto te” ha scritto, alludendo chiaramente alla storia avuta in precedenza, due anni fa, quando però lui l’aveva lasciata per riprovarci con Ida Platano, affermando che conc’era solo un legame fisico, molta passione ma nessun sentimento (cosa che invece c’era da parte della bella quarantenne di Cassino). Ora che l’amore è nato anche inGuarnieri, il cavaliere tarantino ha voluto celebrarlo pubblicando la foto ...

