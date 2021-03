Un lockdown mascherato e senza ristori: le nuove restrizioni da questo weekend (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il governo Draghi, così come quello precedente di Conte, ha accolto le richieste del Cts nella riunione che si è svolta per valutare ulteriori restrizioni. Il Dpcm sarà dunque modificato e prevedrà un lockdown per l’Italia intera nei fine settimana e un rafforzamento delle misure restrittive nelle zone gialle. Nuovi divieti scatteranno, probabilmente, già il prossimo fine settimana, anche nelle regioni in fascia gialla: Altri lockdown locali saranno istituiti in quelle aree dove le varianti creano focolai. Come spiega il Corriere, “gli esperti sono netti: le misure in atto non sono sufficienti per allentare la morsa del Covid-19. Serve una nuova stretta, bisogna rendere automatico il passaggio in zona rossa se ci sono 250 casi settimanali su 100mila abitanti”.



